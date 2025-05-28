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Путин проводит встречу с лидером Йемена

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Президент отметил, что отношения двух стран всегда носили дружеский характер.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидером Йемена Ришадом аль-Алими. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Аль-Алими прибыл в Москву с официальным визитом. На встрече Путин отметил, что отношения двух стран всегда носили дружеский характер. По словам главы государства, торгово-экономические отношения России и Йемена развиваются успешно. Он подчеркнул, что есть перспективные направления, в частности добыча полезных ископаемых.

Ранее Путин призвал беречь правду о событиях Великой Отечественной войны.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, встреча, йемен, президент россии, ришад аль-алими
Категории: Лента новостей, Новости России,

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