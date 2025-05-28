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Путин призвал беречь правду о событиях Великой Отечественной войны

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По словам главы государства, опыт объединения государств в борьбе со злом позволил заложить основы послевоенного миропорядка.

Президент РФ Владимир Путин призвал беречь правду о событиях Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Глава государства напомнил, что в этом году отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны. По его словам, эта война кардинально повлияла на развитие международного сообщества. Путин добавил, что опыт объединения государств в борьбе со злом позволил заложить основы послевоенного миропорядка.

Сегодня особенно важно беречь правду о событиях тех лет, бороться с попытками переписать историю, подвергнуть сомнению решающий вклад народов Советского Союза в победу над гитлеровской Германией.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что российские пограничники будут давать отпор любой угрозе.

Видео: kremlin.ru

Теги: великая отечественная война, владимир путин, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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