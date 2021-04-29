Путин: российские пограничники будут давать отпор любой угрозе

По мнению главы государства, пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы.

Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника.

По мнению главы государства, пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы. Путин подчеркнул, что они смогут пресекать вылазки диверсантов и террористов.

И, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнерами. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал об участниках платформы "Россия – страна возможностей".

Видео: kremlin.ru