Путин: российские пограничники будут давать отпор любой угрозе

Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника.
По мнению главы государства, пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы. Путин подчеркнул, что они смогут пресекать вылазки диверсантов и террористов.
И, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнерами.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин рассказал об участниках платформы "Россия – страна возможностей".
Видео: kremlin.ru
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