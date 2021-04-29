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Путин: российские пограничники будут давать отпор любой угрозе

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По мнению главы государства, пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы.

Российские пограничники будут давать отпор любой угрозе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника.

По мнению главы государства, пограничники будут добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы. Путин подчеркнул, что они смогут пресекать вылазки диверсантов и террористов.

И, конечно, способствовать развитию эффективного приграничного сотрудничества, интеграционных связей с нашими партнерами.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин рассказал об участниках платформы "Россия – страна возможностей".

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, пограничники, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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