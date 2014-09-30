Путин рассказал об участниках платформы "Россия – страна возможностей"

По словам главы государства, участниками проектов платформы также являются страны Западной Европы и Северной Америки.

Более чем 150 стран участвуют в работе платформы "Россия - страна возможностей". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

По словам главы государства, участниками проектов платформы также являются страны Западной Европы и Северной Америки. Он подчеркнул, что число зарубежных представителей растет вопреки развязанной против Москвы информационной кампании.

Многие наши коллеги и, так скажем, единомышленники из-за рубежа активно принимают участие в нашей совместной созидательной работе. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поручил расширить льготную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет.

Видео: kremlin.ru