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Путин рассказал об участниках платформы "Россия – страна возможностей"

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По словам главы государства, участниками проектов платформы также являются страны Западной Европы и Северной Америки.

Более чем 150 стран участвуют в работе платформы "Россия - страна возможностей". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

По словам главы государства, участниками проектов платформы также являются страны Западной Европы и Северной Америки. Он  подчеркнул, что число зарубежных представителей растет вопреки развязанной против Москвы информационной кампании.

Многие наши коллеги и, так скажем, единомышленники из-за рубежа активно принимают участие в нашей совместной созидательной работе.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поручил расширить льготную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, зарубежные страны, президент россии, россия - страна возможностей
Категории: Лента новостей, Новости России,

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