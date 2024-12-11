Лукашенко сказал, чем Белоруссия отвечает на вызовы времени

Президент Белоруссии назвал сегодняшний период временем жесточайшей конкуренции во всех сферах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, чем страна отвечает на вызовы времени. Об этом он заявил на церемонии вручения символов Государственного знака качества.

По словам главы государства, нынешняя пятилетка качества являются самой актуальной стратегией развития на данном историческом этапе. Он подчеркнул, что это станет ответом Белоруссии на вызовы времени. Лукашенко назвал сегодняшний период временем жесточайшей конкуренции во всех сферах: от производства до гражданского общества.

Ранее Лукашенко заявил, что оппозиция не дождется его смерти.

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