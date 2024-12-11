По словам главы государства, уехавшие на Запад оппозиционеры говорят о его якобы проблемах с голосом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция не дождется его смерти. Об этом он рассказал во время доклада об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год.

По словам главы государства, уехавшие на Запад оппозиционеры ждут его смерти. Он подчеркнул, что те говорят о якобы проблемах с голосом у Лукашенко, намекая, что ему тяжело говорить.

Да не дождетесь! Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал основной фактор влияния на Белоруссию.

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