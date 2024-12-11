Лукашенко назвал основной фактор влияния на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основной фактор влияния на страну. Об этом он заявил на совещании по утверждению Государственной инвестиционной программы на 2025 год.
По его словам, текущий год и будущая пятилетка будут непростыми для Белоруссии. Лукашенко отметил, что экономические показатели в России "в той или иной степени будут влиять на ситуацию в стране", поскольку Москва является основным рынком для Минска. Также президент призвал чиновников шевелиться, поскольку "нужно прожить будущий год и пятилетку провести так, чтобы не было стыдно".
Ранее Лукашенко обозначил приоритеты в сотрудничестве с Казахстаном.
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