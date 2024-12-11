Он подчеркнул, что за этот рынок борются не только Москва и Минск.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначил приоритеты в сотрудничестве с Казахстаном. Об этом он заявил на встрече с новым послом Белоруссии в Казахстане Алексеем Бодановым.

По словам главы государства, Казахстан у Белоруссии "все купит, если будет проходить по цене и качеству". Он подчеркнул, что за этот рынок борются не только Москва и Минск, но также Запад и Китай.

Поэтому путь наш только через регионы. Надо устанавливать отношения с конкретными людьми и руководителями на местах. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что раскачать ситуацию в Белоруссии не получится.

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