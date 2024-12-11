Лукашенко: раскачать ситуацию в Белоруссии не получится

По его словам, власти сделают все, чтобы сберечь страну.

Раскачать ситуацию в Белоруссии не получится. Об этом заявил президент Белорусии Александр Лукашенко на церемонии вручения премий "За духовное возрождение" в Минске.

По его словам, власти сделают все, чтобы сберечь страну. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия "уже принадлежит детям и внукам", в связи с чем необходимо думать об их будущем.

Наша страна всегда будет суверенным государством, вопреки любым течениям и тенденциям на международной арене. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны.

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