Лукашенко: раскачать ситуацию в Белоруссии не получится

Раскачать ситуацию в Белоруссии не получится. Об этом заявил президент Белорусии Александр Лукашенко на церемонии вручения премий "За духовное возрождение" в Минске.
По его словам, власти сделают все, чтобы сберечь страну. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия "уже принадлежит детям и внукам", в связи с чем необходимо думать об их будущем.
Наша страна всегда будет суверенным государством, вопреки любым течениям и тенденциям на международной арене.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны.
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