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Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны

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Он подчеркнул, что если страну втянут в войну, это будет тяжелая ситуация.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна может не выдержать войны. Об этом он рассказал при посещении храма на Рождество.

По словам белорусского лидера, если страну втянут в войну, это будет тяжелая ситуация. Он подчеркнул, что в таком случае Белоруссия может не выдержать как государство. Лукашенко добавил, что надо выстоять и не допустить этого.

Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как в Украине.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что не держится за власть.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, война, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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