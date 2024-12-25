По словам белорусского лидера, он сделает все, чтобы тихо передать власть новому поколению.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть. Об этом он заявил при посещении храма на Рождество.

По словам главы государства, он сделает все, чтобы тихо передать власть новому поколению. Лукашенко отметил необходимость подготовки молодежи, чтобы она ценила родную страну. Он подчеркнул, что нынешнее поколение сделало Белоруссию суверенной и независимой.

Смена поколений – это всегда болезненный процесс. Но я вам обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о растущей миграции с Востока.

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