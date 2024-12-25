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Лукашенко заявил о растущей миграции с Востока

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Президент Белоруссии отметил, что среди мигрантов с Востока есть люди, которые хотят жить, работать и зарабатывать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о растущей миграции с Востока. Об этом он заявил при посещении храма на Рождество.

По словам Лукашенко, внутри страны хватает проблем, а вынужденная миграция людей является последним вызовом для властей. Президент Белоруссии отметил, что среди мигрантов с Востока есть люди, которые хотят жить, работать и зарабатывать, но "эти люди далеки от тех дел", которые решает государство.

Главное, чтобы эти люди хотели работать и учиться. Наш народ может научить людей. Трудовые ресурсы нам нужны. Но неконтролируемая миграция – это беда.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, восток, миграция, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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