Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в Белоруссии

Он также отметил, что 2025 год будет непростым.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал сделать все для сохранения мира в стране. Об этом он заявил при посещении храма на Рождество.

По словам Лукашенко, для властей Белоруссии главной задачей является сохранение мира. Он также отметил, что 2025 год будет непростым. Президент добавил, что "выбранные тактика и стратегия помогают удержаться не только на плаву, но и жить достойно".

Ранее Лукашенко призвал решить, приглашать ли на выборы иностранных наблюдателей.

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