Лукашенко призвал решить, приглашать ли на выборы иностранных наблюдателей

Белорусский лидер заявил, что этот вопрос надо решить с Центральной комиссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал решить, приглашать ли на выборы главы государства иностранных наблюдателей. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко заявил, что этот вопрос надо решить с Центральной комиссией. Он подчеркнул, что многие о говорят об отсутствии необходимости звать западных наблюдателей, поскольку "всем ясно, что они скажут".

Думаю, что есть и другая точка зрения. Приедут – пусть едут эти все западники. Не приедут – значит, не приедут, это их право. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента.

Видео: Telegram / Пул Первого