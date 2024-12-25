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Лукашенко призвал решить, приглашать ли на выборы иностранных наблюдателей

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Белорусский лидер заявил, что этот вопрос надо решить с Центральной комиссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал решить, приглашать ли на выборы главы государства иностранных наблюдателей. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко заявил, что этот вопрос надо решить с Центральной комиссией. Он подчеркнул, что многие о говорят об отсутствии необходимости звать западных наблюдателей, поскольку "всем ясно, что они скажут".

Думаю, что есть и другая точка зрения. Приедут – пусть едут эти все западники. Не приедут – значит, не приедут, это их право.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, выборы президента, иностранные наблюдатели, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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