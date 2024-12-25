Лукашенко призвал белорусскую оппозицию участвовать в выборах президента

По его словам, оппозиционеры уже призывают голосовать против всех кандидатов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусскую оппозицию, уехавшую на Запад, участвовать в выборах президента. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко отметил, что оппозиционеры уже призывают голосовать против всех кандидатов. Он подчеркнул, что это их право так говорить, но "надо приезжать сюда и участвовать в выборах". Отметим, что президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января.

Не собираюсь я там как президент давить на кого-то. Это предвыборная кампания, это выборы – здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы свой путь движения вперед выбирают сами.

Видео: Telegram / Пул Первого