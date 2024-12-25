В Минске поздравили жителей Белоруссии с Новым годом.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что граждане республики проявляют политическую мудрость и свой путь движения вперед выбирают сами. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в видеообращении в нации, которое было опубликовано в социальных сетях. Глава государства уточнил, что даже если люди не всегда заботятся о ценности того, что сейчас стало нормой, но зато точно знают о том, что путь развития они выбирают самостоятельно. В частности, лидер страны отметил достойную организацию единого дня голосования, формирование Всебелорусского народного собрания. По словам Лукашенко, речь идет о значимом историческом шаге, эффект от которого властям все еще предстоит увидеть в действии. Дополнительно в Минске выразили благодарность военнослужащим за чистое небо над головой, национальную безопасность. Речь также идет о том, что в год 80-летия Великой Победы будет делом чести сохранить завещанный прадедами мир.

С каждым годом эти слова звучат все сильней и актуальней, а их значение становится весомей. Как и благодарная память о героическом поколении Великой Отечественной войны. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко отметил, что путем белорусов также является преемственность. Он надеется, что следующая пятилетка в Белоруссии станет пятилеткой качества. Каждый год правительство будет посвящать одному из важнейших направлений, требующих внимания и развития.

Лукашенко: в Белоруссии будут все делать для детей.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого