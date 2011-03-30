Лукашенко: в Белоруссии будут все делать для детей

В Белоруссии будут все делать для детей. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время визита в Минскую областную детскую клиническую больницу в Боровлянах.
Белорусский лидер пообщался с находящимися там на лечении детьми и их родителями, а также медперсоналом. Президенту доложили о работе учреждения, показали отделение анестезиологии и реанимации после капремонта, а также ознакомили с организацией работы педиатрического отделения.
Мы будем все делать для детей, потому что дети - это главное.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко потребовал ускорить строительство новых станций Минского метрополитена.
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