По его словам, строительство новых станций идет "катастрофически медленно".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал ускорить строительство новых станций Минского метрополитена. Об этом он заявил на церемонии открытия нового участка третьей линии столичного метро.

По его словам, строительство новых станций идет "катастрофически медленно". Он подчеркнул, что процесс надо ускорить в два раза, но излишеств при строительстве быть не должно.

Не надо под землю загонять дворцы. Лучше сделаем попроще станции, но больше. Александр Лукашенко, президент Белоруссии