Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу разработать формулу справедливого ценообразования. Об этом он заявил во время посещения нового участка третьей линии Минского метрополитена.
По словам главы государства, в начале января 2025 года он планирует провести совещание с правительством по выработке справедливого ценообразования. Он подчеркнул, что речь пойдет не о сдерживании или регулировании цен.
Но должна быть формула ценообразования в Белоруссии, чтобы не было так, как раньше: человек не успел зарплату получить - уже цены где-то выросли. Этого быть не должно.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко прокомментировал пикировку с Пашиняном на заседании ВЭЕС.
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