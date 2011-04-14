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Лукашенко поставил задачу разработать формулу справедливого ценообразования

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По его словам, не должно быть ситуаций, когда человек получает зарплату, а "уже цены где-то выросли".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу разработать формулу справедливого ценообразования. Об этом он заявил во время посещения нового участка третьей линии Минского метрополитена.

По словам главы государства, в начале января 2025 года он планирует провести совещание с правительством по выработке справедливого ценообразования. Он подчеркнул, что речь пойдет не о сдерживании или регулировании цен.

Но должна быть формула ценообразования в Белоруссии, чтобы не было так, как раньше: человек не успел зарплату получить - уже цены где-то выросли. Этого быть не должно.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко прокомментировал пикировку с Пашиняном на заседании ВЭЕС.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, ценообразование
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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