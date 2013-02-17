Лукашенко прокомментировал пикировку с Пашиняном на заседании ВЭЕС

По словам белорусского лидера, это произошло для того, чтобы "немножко веселее было".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал пикировку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЭЕС). Об этом рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Лукашенко, это произошло для того, чтобы "немножно веселее было". Президент подчеркнул, что без этой пикировки не было бы того, на что стоит обратить внимание. Также он ответил на призывы США уезжать из Белоруссии.

Напомним, что в ходе заседания ВЭЕС между Лукашенко и Пашиняном, который участвовал в онлайн-формате, произошла пикировка. На предложения провести такого рода мероприятия в Минске премьер-министр Армении ответил, что в таком случае их делегация примет участие в конференции в режиме видеоконференции.

Ранее Лукашенко заявил, что следственные органы Белоруссии и РФ будут действовать совместно.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН