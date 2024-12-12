Лукашенко: следственные органы Белоруссии и РФ будут действовать совместно

Следственные органы Белоруссии и РФ будут действовать совместно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой СК России Александром Бастрыкиным.
Глава государства отметил, что такое воздействие меньше касается руководителей ведомств, а больше политиков. Он также заявил о попытках "растащить в разные стороны" следственные органы двух стран.
Сейчас вроде поспокойнее. Но это относительное спокойствие. Поэтому вы можете быть абсолютно уверены в том, что здесь у вас надежные друзья.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее мы сообщали, что Бастрыкин наградил Лукашенко медалью "За верность служебному долгу".
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