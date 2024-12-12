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Лукашенко: следственные органы Белоруссии и РФ будут действовать совместно

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Глава государства отметил, что такое воздействие меньше касается руководителей ведомств.

Следственные органы Белоруссии и РФ будут действовать совместно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой СК России Александром Бастрыкиным.

Глава государства отметил, что такое воздействие меньше касается руководителей ведомств, а больше политиков. Он также заявил о попытках "растащить в разные стороны" следственные органы двух стран.

Сейчас вроде поспокойнее. Но это относительное спокойствие. Поэтому вы можете быть абсолютно уверены в том, что здесь у вас надежные друзья.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин наградил Лукашенко медалью "За верность служебному долгу".

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр бастрыкин, александр лукашенко, президент белоруссии, следственный комитет россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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