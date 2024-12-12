Бастрыкин наградил Лукашенко медалью "За верность служебному долгу"

Глава СК РФ прибыл в Минск для участия в совместном заседании коллегий ведомств двух стран.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко медалью "За верность служебному долгу". Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Бастрыкин прибыл в Минск для участия в совместном заседании коллегий следственных комитетов двух стран. Перед этим он встретился с белорусским лидером для вручения награды. Глава СК РФ отметил неоценимый вклад Лукашенко в укрепление сотрудничества двух ведомств.

Ранее Лукашенко рассказал о выборе площадок для размещения "Орешника".

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