Лукашенко рассказал о выборе площадок для размещения "Орешника"

По его словам, в республике есть порядка 30 площадок, где можно было бы разместить ракетную систему.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о выборе площадок для размещения российской ракетной системы "Орешник". Об этом он заявил на встрече с работниками предприятия "Пожснаб" в Борисове.

По его словам, в республике есть порядка 30 площадок, где можно было бы разместить "Орешник". Лукашенко подчеркнул, что расстояние до объектов поражения должно быть минимальным. Также белорусский лидер, что Россия поможет с эксплуатацией, но определять цели будут местные власти.

Ранее Лукашенко заявил, что торговля РФ и Белоруссии в 2024 году может достигнуть почти $60 млрд.

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