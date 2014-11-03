Лукашенко: торговля РФ и Белоруссии в 2024 году может достигнуть почти $60 млрд

По его словам, торговля Минска и Москвы обновит исторический максимум.

Торговля России и Белоруссии в 2024 году может достигнуть почти $60 млрд. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства.

По его словам, в этом году торговля Минска и Москвы обновит исторический максимум. Глава государства подчеркнул, что на этот показатель не влияют всякого рода проблемы и нерешенные вопросы.

Ранее Лукашенко призвал быть смелее в строительстве Союзного государства.

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