Лукашенко: торговля РФ и Белоруссии в 2024 году может достигнуть почти $60 млрд

Торговля России и Белоруссии в 2024 году может достигнуть почти $60 млрд. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства.
По его словам, в этом году торговля Минска и Москвы обновит исторический максимум. Глава государства подчеркнул, что на этот показатель не влияют всякого рода проблемы и нерешенные вопросы.
Ранее Лукашенко призвал быть смелее в строительстве Союзного государства.
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