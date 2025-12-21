Росфинмониторинг с 1 сентября будет получать данные о переводах

Ранее закон был подписан российским президентом Владимиром Путиным.

Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы "Мир" и Системы быстрых платежей (СБП) от Банка России, а также к информации о финансовых операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Соответствующая норма закреплена с декабря 2025 года по федеральному закону, который подписан президентом Владимиром Путиным. Известно, что Росфинмониторинг будет безвозмездно получать от НСПК информацию о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы "Мир" и СБП. Также НСПК не вправе разглашать факт передачи данных сведений профильному ведомству. Данные будут направляться специалистам

Соответствующая информация будет предоставляться через личный кабинет или иным способом, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК по вопросам запроса и получения такой информации, включая сроки и способы предоставления, ее объем и состав, будет определяться в рамках соглашения между ними и согласовываться с Банком России.

Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, он направлен на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов.

Росфинмониторинг внес в список террористов 14-летнего школьника.

Фото: Piter.tv

