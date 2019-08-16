Депутат Бессараб: в июле 2026 года произойдет точечное повышение пенсий

Депутат объявила, что выплата любой пенсии осуществляется только на карту платежной системы "Мир".

На российской территории в июле 2026 года произойдет точечное повышение пенсий для граждан, которые достигли возраста в 80 лет, а также тех, кто получил I группу инвалидности. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам новостного издания "Лента.ру" Светланы Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что этим категориям населения федеральные власти вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии, а также автоматически назначат надбавку за уход.

В июле будет точечное повышение пенсий, это не массовое повышение. Граждане, которые становятся инвалидами I группы или достигают 80 лет, имеют право на дополнительную поддержку от государства. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Законодатель уточнила, что фиксированная выплата к страховой пенсии на сегодняшний день по стране составляет 9584,69 рубля. После удвоения речь пойдет о сумме в 19 169,38 рубля. Дополнительно состав пенсии включается надбавка за уход — ранее она составляла 1200 рублей и требовала заключения отдельного договора. В скором времени надбавка будет назначаться в автоматическом режиме. Она составит 1400 рублей. При условии, что родственник, захочет сохранить социальные гарантии и включить период ухода в страховой стаж, то договор по-прежнему нужно заключить и предоставить в Социальный фонд России.

Работавшие в 2025 году пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа.

Фото: Piter.tv