Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что индексация составит до трёх индивидуальных пенсионных коэффициентов. Размер повышения зависит от зарплаты и суммы отчислений за прошлый год.

Работавшие в 2025 году пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

В комментарии "Ленте.ру" она пояснила, что индексация составит до трёх индивидуальных пенсионных коэффициентов. Конкретный размер повышения будет зависеть от заработной платы и суммы отчислений, произведённых за прошлый год. Перерасчёт произведут автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. При этом законом установлено ограничение: максимальная прибавка не может превысить три пенсионных балла, даже если за год их было заработано больше.

Следующая волна индексации намечена на 1 октября. Она затронет денежное довольствие сотрудников силового блока и военнослужащих, вслед за чем автоматически пересчитают пенсии бывших представителей силовых структур. В натуральном выражении выплаты этой категории вырастут примерно на четыре процента, уточнила парламентарий.

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