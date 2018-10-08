Каждую пятую ипотеку россияне будут закрывать на пенсии

Связано это с тем, что заемщики в последние годы активно оформляли ипотеку на 25-30 лет.

Каждый пятый гражданин, оформивший ипотеку во втором полугодии 2025 года, будет выплачивать кредит до возраста 70–75 лет. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.

Журналисты пришли к выводу, что доля таких заемщиков выросла до 19% против 17% в первой половине текущего года. За 2025 год банки выдали 966 тыс. ипотечных кредитов, из которых 661 тыс. пришлись на второе полугодие. Таким образом, около 178 тыс. россиян завершат выплаты, когда им буде уже более 70 лет.

Директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова считает, что снижение дохода после выхода на пенсию может стать серьезной нагрузкой для заемщиков. Сейчас средняя пенсия составляет около 25 тыс. рублей, тогда как средняя зарплата находится примерно на уровне 100 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что лимиты по льготной ипотеке до 18 млн рублей введут для Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.TV