Лимиты по льготной ипотеке до 18 млн рублей вводятся для Москвы, Петербурга и их областей

Лимиты для остальных субъектов РФ будут ниже, но также увеличатся.

С 1 июля 2026 года в России планируется увеличение максимального размера кредита по программе семейной ипотеки, что позволит семьям приобретать более просторное жильё. Об этом сообщают "Известия".

Для семей с тремя и более детьми в Петербурге, Москве и их областях максимальный размер кредита составит 18 млн рублей. В то же время, для семей с одним ребёнком предельный размер кредита будет на уровне 12 млн рублей, а с двумя – 15 млн рублей. Лимиты для остальных субъектов РФ будут ниже, но также увеличатся. Например, для семей с двумя и более детей в других регионах лимит может составить до 9 млн рублей.

Максимальный размер кредита не зависит от величины первоначального взноса. При взносе 20% семья с тремя детьми в Москве сможет приобрести жильё стоимостью до 21,6 млн рублей, а при взносе 30% – до 23,4 млн рублей.

На данный момент законопроект согласовывается в федеральных органах, и ожидается, что новые правила сделают программу семейной ипотеки более доступной для многодетных семей, позволяя им рассматривать более просторные квартиры, которые ранее выпадали из программы из-за несоответствия кредитных рамок рыночной цене объекта.

Ранее мы сообщили о том, что выдачи ипотеки в Петербурге выросли на 50% за год.

Фото: Piter.TV