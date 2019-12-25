В ГД предложили начислять женщинам пенсионные баллы за каждого ребенка

Каплан Панеш уверен, что такое решение позволит утвердить вклад матери в будущее страны и станет стимулом для повышения рождаемости.

В российском пенсионном законодательстве требуется закрепить начисление женщинам дополнительных баллов за каждого рожденного ребенка. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Законодатель представляет в нижней палате фракцию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что три балла можно предоставлять за первого, пять -за второго, семь - баллов за третьего и десять баллов за четвертого и каждого последующего малыша.

Материнство - это труд, который государство должно ценить наравне с официальной работой. Сегодня в России женщины, посвятившие себя воспитанию детей, получают пенсионные баллы за период ухода за ребенком, но эта система требует развития и расширения. Каплан Панеш, депутат ГД РФ

Многие женщины в период воспитания детей не имеют официального дохода, поэтому не не могут накопить достаточное количество баллов для получения достойной пенсии. Согласно сведениям от Социального фонда России, многодетные матери с пятью и более детьми уже получили перерасчет пенсий с учетом ранее неучтенных периодов ухода. Сейчас многодетные матери уже имеют право на досрочный выход на пенсию.

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Фото: Piter.tv