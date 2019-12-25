Поезда между Петербургом и Крымом идут с задержками

Начальники поездов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия по мере поступления новой информации.

Несколько поездов "Таврия", курсирующих между Санкт-Петербургом и Крымом, следуют с опозданием. Перевозчик предупреждает, что время задержки может измениться.

Поезда "Таврия", связывающие Крым с регионами России, продолжают следовать с задержками. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".

По состоянию на 12:00 мск поезд №179 Санкт-Петербург — Керчь отстает от графика примерно на 6,5 часа. Поезд №008 Керчь — Санкт-Петербург задерживается примерно на 5 часов.

Всего с отклонением от расписания следуют 8 поездов отправлением 24 и 25 июля. В компании уточнили, что время задержки может меняться.

Ранее мы сообщили о том, что "Ласточки" перевезли более 120 тыс. человек между Петербургом и Сортавалой за полгода.

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