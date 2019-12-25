Правительство Ленобласти обратилось к жителям в День ВМФ

Также в поздравлении подчеркивается, что современные военнослужащие продолжают традиции своих предшественников, неся службу под Андреевским флагом.

Правительство Ленинградской области поздравило военнослужащих, ветеранов флота, кораблестроителей и жителей региона с Днем Военно-Морского Флота России.

Правительство Ленинградской области опубликовало поздравление по случаю Дня Военно-Морского Флота России.

В обращении поздравления адресованы действующим военнослужащим, ветеранам флота, кораблестроителям и всем жителям региона, история которого на протяжении многих веков тесно связана с развитием российского флота.

В правительстве отметили, что Ленинградская область хранит память о первых российских верфях, победах времен Петра Первого и адмирала Апраксина при взятии Выборга, а также о подвигах защитников Ораниенбаумского плацдарма, острова Сухо и моряков Балтийского флота и Ладоги.

Индекс промышленного производства Петербурга составил 107,5% за 4 месяца.

Фото: Pitet.tv