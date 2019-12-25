Анализ показывает значительное улучшение показателей выпуска продукции машиноориентированных отраслей.

Индекс промышленного производства (ИПП) в Санкт-Петербурге за первый квартал 2025 года поднялся до показателя 107,5% по отношению к аналогичным временным рамкам предыдущего года. Более высокий рост наблюдается в секторе обрабатывающих производств, составив 110,1%, сообщает официальный сайт правительства города 29 мая.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя ситуацию, подчеркнул позитивную динамику и успехи экономики региона. Город уверенно наращивает объёмы промышленного производства, что свидетельствует о грамотной стратегии взаимодействия государства и предприятий. Важнейшим достижением становится устойчивый прогресс в машиностроительной отрасли, подтверждающий сохранение традиционных сильных сторон и развитие передовых технологий. Повышение индексов – индикатор устойчивости и перспективности наших производственных мощностей, обеспечивающий стабильность жизни десятков тысяч семей.

Анализ показывает значительное улучшение показателей выпуска продукции машиноориентированных отраслей. Наибольшее увеличение отмечено в производстве иных видов транспортного оборудования (ИПП – 135,9%), автомобильной промышленности (ИПП – 130,6%), компьютерной, электронной и оптической продукции (ИПП – 124,8%), общего машиностроения (ИПП – 109,7%) и электротехнических устройств (ИПП – 100,9%).

Помимо этого, положительный рост демонстрируют и другие сегменты обрабатывающей промышленности: деревообработка и изготовление деревянных изделий (ИПП – 112,1%), металлообрабатывающая промышленность (ИПП – 111,4%), швейная отрасль (ИПП – 109,7%), пищевая промышленность (ИПП – 106,4%), фармацевтика (ИПП – 105,2%), целлюлозно-бумажная промышленность (ИПП – 102,6%), прочие виды переработки минеральных ресурсов (ИПП – 100,6%).

Объёмы поставок промышленной продукции достигли рекордных значений, превысив рубеж в 1 трлн 850 млрд рублей, что на 14% больше аналогичных показателей января-апреля 2024 года. Средняя численность занятых на предприятиях стабильно растёт, составляя 441 тысячу человек, что соответствует росту на 4,5% по сравнению с прошлым периодом. Заработная плата работников промышленности увеличилась на 13%, составив более 121 тысячи рублей в месяц.

Ранее мы сообщили о том, что социально значимые продукты питания подорожали в Петербурге на 47%.

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