На Смоленском кладбище прощаются с журналистом Сергеем Шолоховым

Журналист занимал должность заместителя председателя ГТРК "Петербург Пятый канал" и руководил продюсерским центром "Петербург Культура".

На Смоленском кладбище проходит церемония прощания с журналистом и телеведущим Сергеем Шолоховым. Проститься с ним пришли родные, друзья и коллеги, пишет ТАСС.

В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с журналистом и телеведущим Сергеем Шолоховым. Она проходит в Воскресенской церкви на Смоленском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Почтить память журналиста пришли около 100 человек, среди которых родственники, друзья и коллеги. К гробу принесли множество цветов, также был доставлен венок от театра имени Миронова.

Во время церемонии были зачитаны слова губернатора Александра Беглова, который отметил, что Сергей Шолохов был настоящим петербуржцем, а память о нем навсегда сохранится в городе.

Сергей Шолохов скончался 18 июля после продолжительной болезни на 68 году жизни. Он начал работать на Ленинградском телевидении в 1987 году, широкую известность получил благодаря программе "Пятое колесо", а также был ведущим передачи "Тихий дом", посвященной кинематографу и культуре.

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