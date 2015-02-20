Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Визит главы государства проходит 26 июля, в День Военно-Морского Флота России. По информации корреспондента агентства, на территории Главного Адмиралтейства Владимира Путина встретила рота Почетного караула.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге резко выросли цены и спрос на газомоторное топливо. Активная фаза переоборудования автомобилей началась в конце июня – начале июля.
Фото: сайт Кремля
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