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Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге
Сегодня, 16:09
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Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге

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В День ВМФ Путин прибыл в знаковое место Петербурга.

Президент России Владимир Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Визит главы государства проходит 26 июля, в День Военно-Морского Флота России. По информации корреспондента агентства, на территории Главного Адмиралтейства Владимира Путина встретила рота Почетного караула.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге резко выросли цены и спрос на газомоторное топливо. Активная фаза переоборудования автомобилей началась в конце июня – начале июля.

Фото: сайт Кремля

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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