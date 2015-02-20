Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге

В День ВМФ Путин прибыл в знаковое место Петербурга.

Президент России Владимир Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Визит главы государства проходит 26 июля, в День Военно-Морского Флота России. По информации корреспондента агентства, на территории Главного Адмиралтейства Владимира Путина встретила рота Почетного караула.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге резко выросли цены и спрос на газомоторное топливо. Активная фаза переоборудования автомобилей началась в конце июня – начале июля.

Фото: сайт Кремля