МВД предупредило о новой схеме мошенничества с банкоматами

Кроме того, в МВД напомнили о другой распространенной схеме.

МВД сообщило о новой уловке мошенников с якобы забытой банковской картой. Граждан призвали сохранять осторожность.

В МВД России предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с банковскими картами, оставленными в банкоматах. Об этом сообщили ТАСС в пресс центре ведомства.

По данным полиции, злоумышленник намеренно оставляет карту в устройстве и ожидает, пока ее заметит случайный человек. После этого появляется человек, представляющийся владельцем карты, иногда вместе с другими людьми, и обвиняет нашедшего в краже. Затем ему предлагают урегулировать ситуацию без обращения в полицию за денежное вознаграждение.

Также мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, и сообщают о якобы блокировке счетов системой "Антифрод" из за подозрений в причастности к дропперству.

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян.

Фото: Piter.tv