Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян с ювелирными украшениями

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан России, по которой они убеждают людей на все их денежные средства покупать дорогостоящие ювелирные изделия, а после передавать их курьерам. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости". В СМИ пояснили, что для начала злоумышленники связываются с жертвой. Они представляются человеку сотрудниками правоохранительных органов и под различными предлогами, в том числе о сбережении финансов, убеждают его собрать в одно место все накопления. Затем аферисты заставляют жертву обмана приобрести на собранные сбережения дорогостоящие предметы.

После того, как жертва купила ювелирку, мошенники отправляют к ней курьера, чтобы тот забрал украшение. Больше мошенники на связь не выходят.

Мошенники придумали новый вид маскировки фишинга под сайты с информацией о государственных выплатах для детей.

