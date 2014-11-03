  1. Главная
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян с ювелирными украшениями
Сегодня, 9:25
Злоумышленники предлагают все деньги потратить на ювелирные изделия, а затем передать их курьеру.

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана граждан России, по которой они убеждают людей на все их денежные средства покупать дорогостоящие ювелирные изделия, а после передавать их курьерам. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости". В СМИ пояснили, что для начала злоумышленники связываются с жертвой. Они представляются человеку сотрудниками правоохранительных органов и под различными предлогами, в том числе о сбережении финансов, убеждают его собрать в одно место все накопления. Затем аферисты заставляют жертву обмана приобрести на собранные сбережения дорогостоящие предметы.

После того, как жертва купила ювелирку, мошенники отправляют к ней курьера, чтобы тот забрал украшение. Больше мошенники на связь не выходят.

сообщение "РИА Новостей"

Фото: Piter.tv

