Жители Петербурга пожаловались на перебои мобильного интернета в День ВМФ

Официальных комментариев о причинах новых перебоев пока не поступало.

Жители Санкт-Петербурга сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. Официальные причины ограничений пока не названы.

В Санкт-Петербурге днем 26 июля жители начали массово сообщать о перебоях в работе мобильного интернета. По данным сервиса DownDetector, с начала суток зарегистрировано около 1000 жалоб.

Пользователи отмечают, что связь продолжает работать только для так называемого белого списка. Предположительно, ограничения могут быть связаны с усилением мер безопасности.

Аналогичные ограничения вводились после атаки беспилотников 24 июля. Тогда были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, включая склады на Московском шоссе и логистический комплекс в Новосаратовке. После происшествия губернатор Александр Беглов сообщал о работе оперативных служб, полном восстановлении движения на Московском шоссе и проведении проверки качества воздуха.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.TV