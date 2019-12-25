На "Госуслугах" запустят сервис получения льгот с помощью карты "Мир"

Сервис внедряется в качестве альтернативы бумажным документам, но не заменяет их.

С августа 2026 года на едином портале "Госуслуги" российские власти запустят для пользователей цифровой сервис получения льгот с помощью банковской карты "Мир". Соответствующее заявление перед коллегами на правительственном совещании при председателе кабинета министров Михаиле Мишустине сделал вице-премьер страны Дмитрий Григоренко. Чиновник объяснил, что услуга предназначена для многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов. Среди льгот имеются скидки в аптеках и магазинах, при посещении музеев, театров и других учреждений культуры. В скором будущем для населения станут доступны льготы на проезд в общественном транспорте.

На "Госуслугах" реализован единый сервис получения льгот с помощью карты "Мир". Он станет доступен с 1 августа в трех пилотных регионах: Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Башкортостан. Дмитрий Григоренко, вице-премьер России

Вице-премьер России объяснил, что пользователь сможет выбрать в личном кабинете банковскую карту "Мир" для получения социальных льгот. Данные о доступных льготах автоматически подтянутся из государственных систем. Далее они применятся при использовании карты. Такое решение призвано избавить граждан от необходимости дополнительно предъявлять документы для того, чтобы подтверждать свой статус льготника.

Бизнесу станет проще: Правительство оптимизировало процесс получения лицензий.

Фото: Правительство России