Бизнесу станет проще: Правительство оптимизировало процесс получения лицензий 

На портале госуслуг можно оформить 415 видов разрешений.

Бизнесу станет легче вести деятельность. Правительство упросило процесс выдачи разрешений и лицензий, которые необходимы предпринимателям для работы. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Сегодня на портале госуслуг можно оформить 415 видов разрешений. Срок их получения сократился с 43 до 17 дней, а также значительно снизилось и число необходимых документов для заявок. Такая оптимизация позволила минимизировать административные и финансовые издержки бизнеса.

Также успешно внедрили механизм подачи комплексного заявления. Он дает возможность получить сразу несколько видов разрешений. Количество таких решений продолжает расти, сейчас доступно 20 комплексов: например, для аттестации специалистов по лесоустройству и открытия аптеки.

Правительство упрощает процедуры выдачи различных разрешений и лицензий, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. Мы оцифровали многие процессы. Это позволило сократить как количество документов, требуемых для получения разрешений, так и сроки их оформления. В ряде случаев бумажные носители заменены записями в электронных реестрах. Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Правительства РФ

Фото: пресс-служба Правительства РФ