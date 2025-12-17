Росфинмониторинг внес в список террористов 14-летнего школьника

За что юношу включили в этот перечень, не уточняется.

Подросток из Барнаула оказался самым молодым участником списка экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

В базе Федеральной службы по финансовому мониторингу появилась карточка молодого человека, у которого дата рождения 13.06.2012 года. Подросток значится в списке под номером 12173. Другие подробности биографии юного фигуранта не указаны. За что его включили в список экстремистов и террористов также неизвестно.

Росфинмониторинг ведет список экстремистов и террористов является перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской или террористической деятельности.

Ранее мы сообщали, что МВД объявило в розыск создателя сайта "Миротворец".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)