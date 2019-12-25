Полиция не указала статью, по которой разыскивается украинец.

База российских правоохранительных органов подтверждает объявление в федеральный розыск по уголовной статье создателя украинского экстремистского сайта "Миротворец" Георгия Туки* (* - включен Росфинмониторингом в список террористов). Сотрудники полиции не стали указывать данные о том, по какой именно статье разыскивается иностранец из соседнего государства.

Тука Георгий*.. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. сообщение в базе МВД

Напомним, что онлайн-ресурсе "Миротворец" известен мировому сообществу своими скандальными публикациями. Авторы сайта обнародуют персональные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также других граждан, называя их "изменниками родины". Там многократно публиковались персональные сведения о несовершеннолетних лицах. В базу данных официального сайта дополнительно внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других категорий из разных стран. В феврале 2026 года Росфинмониторинг включил Георгия Туку* в перечень террористов в России.

*Включен Росфинмониторингом в список террористов.​​

Глава канцелярии президента Польши отреагировал на включение в базу "Миротворец".

Фото: Telegram / ТАСС