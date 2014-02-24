ФСБ задержала читинца, призывавшего к убийству сотрудников Роскомнадзора

Мужчина дал признательные показания.

Сотрудниками российского регионального управления силового ведомства по Забайкальскому краю задержан 36-летний житель Читы. Мужчина призывал к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора. Соответствующими данными поделились сотрудники пресс-службы ФСБ России. Известно, что экстремистская деятельность подозреваемого связана с личной неприязнью в отношении проводимой органами власти государственной политики по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистские и террористические материалы через иностранный мессенджер Telegram.

.... осуществлял призывы к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора. пресс-служба УФСБ РФ по Забайкалью

Оперативники пояснили, что по факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ. Речь идет о статье за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в сети "Интернет". В доме фигуранта расследования прошли обыски. Во время допроса со следователями мужчина дал признательные показания.

ФСБ ликвидировала мужчину из Тюмени, планировавшего теракт.

Фото и видео: УФСБ России по региону