Осужденная из Теннесси находится в критическом состоянии после неудавшейся казни

Криста Пайк остается жива.

Состояние американской осужденной за убийство Кристы Пайк, которая выжила после неудачной попытки смертной казни, предпринятой 30 сентября в штате Теннесси, оценивается врачами как критическое. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из газеты The Tennessean со ссылкой на адвокатов женщины. По данным стороны защиты, сейчас пациентке оказывается медицинская помощь недалеко от тюрьмы, в которой исполнялся приговор. Адвокат Рэнди Спайви заметил, что заключенная на данный момент все еще жива.

У нас нет понимания относительно прогноза <...>, однако мы знаем, что она жива и получает медицинскую помощь. Рэнди Спайви, адвокат

Напомним, что 30 сентября в тюрьме города Нэшвилла Кристе Пайк ввели две дозы смертельной инъекции. После этого сужденная осталась жива. Установлено, что у исполнителей судебного решения возникли сложности, поэтому они израсходовали семь игл. Ранее адвокаты американки указывали, что женщина болеет тромбоцитозом. При данном заболевании введение препарата может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям жертвы. Криста Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет казненной в Теннесси женщиной. После неудачной попытки губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование. Он также отменил еще одну смертную казнь, которая должна была состояться в 2026 году.

В США Криста Пайк осталась продолжила дышать после двух смертельных инъекций во время казни.

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