Заключенный восемь раз получал последний ужин перед казнью и умер в 101 год в США

Американца признали виновным в убийстве ночного сторожа в 1949 году, когда ему было 24 года.

В возрасте 101 года скончался Фрэнсис Клиффорд Смит, который был самым старым заключенным в Соединенных Штатах. За свою жизнь американец восемь раз получал последний ужин перед планируемой казнью, но каждый раз приговор переносили, сообщило RMF24.

Смита приговорили к высшей мере наказания за убийство ночного сторожа в Коннектикуте в 1949 году, но мужчина до конца настаивал на своей невиновности. Позже в деле появились сомнения, когда некоторые свидетели отказались от своих показаний.

В 1954 году смертный приговор Смиту заменили на пожизненный срок. За решеткой мужчина провел более 70 лет, хотя несколько раз выходил на свободу. Например, в 1967 году преступник смог сбежать, но его поймали через 12 дней. В 1975-м он получил условно-досрочное освобождение, однако через 10 месяцев снова попал в тюрьму.

В 2020 году было принято решение выпустить Смита по состоянию здоровья, его поместили в дом престарелых при тюремной системе.

Ранее мы сообщали. что журналист Владимир Соловьев предложил вернуть смертную казнь в России.

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