Российская орбитальная станция разрабатывается на отечественном ПО

Дмитрий Баканов рассказал о том, как движется проект.

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) создается на базе отечественного программного обеспечения. Соответствующее заявление сделал руководитель государственной корпорацией "Роскосмос" Дмитрий Баканов в ходе рабочей встречи с председателем федерального правительства страны Михаилом Мишустиным в Москве. Специалист заметил, что кроме РКК "Энергия" к проекту создания РОС подключен целый спектр компаний. Речь идет, в частности, о Центре Хруничева, создающего ракету-носитель "Ангара", а также о Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), работающим над подготовкой инфраструктуры для космической площадки.

PLM. Это полный цикл разработки. Здесь также мы, помимо импортозамещения, должны увеличить эффективность производственных процессов за счет внедрения таких технологий. И РОС, которая придет на смену международной космической, мы как раз разрабатываем на подобном программном продукте. Дмитрий Баканов, эксперт

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Фото и видео: Правительство России