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Задержан пьяный стрелок по подросткам в поселке Починок
Сегодня, 11:44
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Задержан пьяный стрелок по подросткам в поселке Починок

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Одному из детей пуля попала в область голени.

Задержан 22-летний подозреваемый в хулиганстве в отношении подростков в Приозерском районе. Мужчине вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Накануне нетрезвый житель поселка Починок произвел не менее пяти выстрелов в сторону юношей из окна квартиры, используя страйкбольный пистолет. Одному из детей пуля попала в область голени. 

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств. 

Ранее на Piter.TV: на улице Седова произошел конфликт со стрельбой из газового пистолета. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: поселок починок, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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