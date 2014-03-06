Задержан пьяный стрелок по подросткам в поселке Починок

Одному из детей пуля попала в область голени.

Задержан 22-летний подозреваемый в хулиганстве в отношении подростков в Приозерском районе. Мужчине вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Накануне нетрезвый житель поселка Починок произвел не менее пяти выстрелов в сторону юношей из окна квартиры, используя страйкбольный пистолет. Одному из детей пуля попала в область голени.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: на улице Седова произошел конфликт со стрельбой из газового пистолета.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти