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Вандалы разрисовали трамвайные вагоны на Литовской
Сегодня, 10:44
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Вандалы разрисовали трамвайные вагоны на Литовской

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В связи с произошедшим ведётся процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Вечером 13 июля полиция Калининского района получила заявление о том, что на территории организации, находящейся по адресу: улица Литовская, дом 11, были испорчены путем нанесения краски из баллончиков сразу два трамвая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В связи с произошедшим ведётся процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время оперативниками проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к этому правонарушению.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец разбил окно в трамвае и вышел через проем.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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