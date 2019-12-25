Вандалы разрисовали трамвайные вагоны на Литовской

В связи с произошедшим ведётся процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Вечером 13 июля полиция Калининского района получила заявление о том, что на территории организации, находящейся по адресу: улица Литовская, дом 11, были испорчены путем нанесения краски из баллончиков сразу два трамвая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В связи с произошедшим ведётся процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время оперативниками проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к этому правонарушению.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец разбил окно в трамвае и вышел через проем.

Фото: Piter.TV