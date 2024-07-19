Петербуржец разбил окно в трамвае и вышел через проем

Фигурант вину признал, возместив ущерб в размере 30 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), сообщили 9 июля в надзорном ведомстве.

Обвиняемый вечером 14 февраля находился в салоне трамвая №21 на проспекте Энгельса и попросил сделать остановку в неположенном месте. Водитель ему отказал. Тогда мужчина разбил окно ногой и вышел через появившийся проем.

Фигурант вину признал, возместив ущерб в размере 30 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в ТЦ на проспекте Науки неизвестные обстреляли окна.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга