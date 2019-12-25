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В ТЦ на проспекте Науки неизвестные обстреляли окна
Сегодня, 9:58
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В ТЦ на проспекте Науки неизвестные обстреляли окна

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Был установлен факт повреждения остекления со стороны улицы, предварительно, в результате применения пневматического оружия.

Правоохранители разыскивают вандала, который повредил стекла в торговом центре на проспекте Науки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Калининского района накануне обратилась 64-летняя администратор ТЦ. По словам женщины, по окнам объекта стреляли неизвестные. Был установлен факт повреждения остекления со стороны улицы, предварительно, в результате применения пневматического оружия. 

По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: на улице Седова произошел конфликт со стрельбой из газового пистолета. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект науки, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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