В ТЦ на проспекте Науки неизвестные обстреляли окна

Был установлен факт повреждения остекления со стороны улицы, предварительно, в результате применения пневматического оружия.

Правоохранители разыскивают вандала, который повредил стекла в торговом центре на проспекте Науки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Калининского района накануне обратилась 64-летняя администратор ТЦ. По словам женщины, по окнам объекта стреляли неизвестные. Был установлен факт повреждения остекления со стороны улицы, предварительно, в результате применения пневматического оружия.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на улице Седова произошел конфликт со стрельбой из газового пистолета.

Фото: Piter.TV